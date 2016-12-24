Медовая ярмарка в Саранске исключит парковку у РДК

По информации саранской мэрии, на отдельных участках в центральной части столицы Мордовии 1 и 8 августа будет временно ограничено движение транспортных средств. Это делается в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки.

С 20:00 31 июля до 16:00 1 августа, а также с 20:00 7 августа до 16:00 8 августа будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).



Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки.