Медовая ярмарка в Саранске исключит парковку у РДК

Юрист в деле
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
По информации саранской мэрии, на отдельных участках в центральной части столицы Мордовии 1 и 8 августа будет временно ограничено движение транспортных средств. Это делается в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки.
С 20:00 31 июля до 16:00 1 августа, а также с 20:00 7 августа до 16:00 8 августа будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении ярмарки.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации адмирала Ушакова