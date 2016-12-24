В Саранске в сгоревшем автомобиле обнаружены человеческие останки

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, 28 июля в правоохранительные органы Саранска поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Ремзавод» недалеко от Ботанического сада горит легковой автомобиль. После тушения пожара в салоне обнаружены предположительно человеческие останки.

Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России работают на месте происшествия, где был обнаружен сгоревший автомобиль.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе владелец автомобиля и личность погибшего. Следователями СК по завершению осмотра будут назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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