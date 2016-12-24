30 июля в Саранске откроется выставка «Alisa Kazakova. Живопись»

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30 июля 2021 года в 17:00 в Главном здании Музея Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится торжественное открытие персональной выставки живописи российско-французского художника Алисы Казаковой. В 16:30 запланировано проведение пресс-подхода с участием автора.
Алиса Казакова – член Союза художников Франции (MDA), художник Международного танцевального совета при ЮНЕСКО (Париж), лауреат всероссийских и европейских конкурсов. В России творчество автора представляет нижегородская галерея искусств «ЛУНА».
Родилась в 1977 г. в Горьком (Нижнем Новгороде). Закончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, отделение изобразительного искусства, мастерская А.Г. Инютина. Последние 7 лет живёт и работает во Франции.
Организатор и преподаватель изобразительного искусства Всероссийского благотворительного проекта «Мы нашли таланты» для детей-сирот (при поддержке компании «Лукойл»).
Персональные выставки: Париж, Лондон, Министерство иностранных дел (Н. Новгород), Центральный дом художника (Москва), Российский культурный центр (Черногория), Российский православный и культурный центр, Российский центр культуры и науки, Посольство России (Париж), художественные музеи России. В 2017 году персональная выставка прошла в ЮНЕСКО (Париж).
Работы находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом.
Алиса из тех живописцев, которые приглашают вас в путешествие, помогают увидеть красоту окружающего мира, почувствовать единение с природой. Выразительность цветовой палитры, гибкость линий, тонкая игра света создают гармонию, являющуюся отличительной чертой её творчества.
На персональной выставке А. Казаковой будет представлено 30 живописных полотен. Экспозиция открыта до 30 августа.
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