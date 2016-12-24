Прокуратура Мордовии добилась выделения дополнительных денег на медицину

По информации прокуратуры Мордовии, усилия надзорного ведомства позволили улучшить ситуацию с финансированием закупок лекарств для льготников. В июне прокуратурой республики было сделано представление кабинету министров в связи с занижением в регионе нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и региональных подушевых нормативов финансирования, отсутствием в республиканской программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ряда лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно, а также с 50-процентной скидкой.

Меры прокурорского реагирования способствовали выделению дополнительных бюджетных средств на финансирование региональной программы в размере более 460 млн. руб., включению в нее 22 наименований лекарственных препаратов для обеспечения льготников.