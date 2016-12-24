Прокуратура Мордовии добилась выделения дополнительных денег на медицину

Кандидаты и документы
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
По информации прокуратуры Мордовии, усилия надзорного ведомства позволили улучшить ситуацию с финансированием закупок лекарств для льготников. В июне прокуратурой республики было сделано представление кабинету министров в связи с занижением в регионе нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и региональных подушевых нормативов финансирования, отсутствием в республиканской программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ряда лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно, а также с 50-процентной скидкой.
Меры прокурорского реагирования способствовали выделению дополнительных бюджетных средств на финансирование региональной программы в размере более 460 млн. руб., включению в нее 22 наименований лекарственных препаратов для обеспечения льготников.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации адмирала Ушакова
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Мордовии на треть больше стали выявлять преступлений коррупционной направленности
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках