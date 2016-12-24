Прокуратура Мордовии добилась выделения дополнительных денег на медицину

Репортер

По информации прокуратуры Мордовии, усилия надзорного ведомства позволили улучшить ситуацию с финансированием закупок лекарств для льготников. В июне прокуратурой республики было сделано представление кабинету министров в связи с занижением в регионе нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и региональных подушевых нормативов финансирования, отсутствием в республиканской программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ряда лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно, а также с 50-процентной скидкой.

Меры прокурорского реагирования способствовали выделению дополнительных бюджетных средств на финансирование региональной программы в размере более 460 млн. руб., включению в нее 22 наименований лекарственных препаратов для обеспечения льготников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кандидаты и документы

В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах

Бордель, а не массаж!

В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией

Смерть на трассе

В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы

Рейтинг благосостояния

По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов

Юрист в деле

В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках

1
Заказать рекламу
1
1
1