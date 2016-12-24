Дилер работал по нескольким регионам

В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика

Оперативники УФСБ России по Мордовии предотвратили попадание в нелегальный оборот на территории республики огромной партии «химии». Крупный дилер интернет-площадки по торговле «синтетикой» попался с поличным – у него было изъято свыше 1,6 килограммов отравы.

На незаконном производстве и реализации синтетических наркотиков в крупном размере погорел 30-летний житель г. Пензы Юрий Илюшкин. Он работал сразу по нескольким регионам - в Мордовии, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Все свои операции молодой человек проворачивал «бесконтактным» способом, наивно надеясь не попасть в поле зрения правоохранительных структур.

Сотрудники УФСБ по РМ задокументировали 18 эпизодов поставки Илюшкиным «синтетики» и изъяли из незаконного оборота свыше 1,6 килограммов «товара».

Приговором суда парень был признан виновным сразу по нескольким статьям и получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.