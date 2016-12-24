В Саранске молодой театрал лишился 20 тысяч рублей при онлайн покупке билетов

К полицейским Саранска обратился 24-летний молодой человек, лишившийся свыше 20 тысяч рублей при онлайн покупке билетов в драматический театр. Он рассказал, что зашел в интернете на профильный сайт, заказал билеты и ввел все данные банковской карты для оплаты. Таким образом, он заплатил 2,5 тысячи рублей. Но через несколько минут ему пришло оповещение, что транзакция отменена. Тогда молодой человек связался со службой поддержки по телефону, указанному на страничке сайта. Ему сообщили, что для возврата денег на карте должна быть сумма, равная произведенной оплате. После чего ему прислали одноразовый пароль, которой он ввел в появившемся окошке. После ввода пароля с банковской карты театрала было списано еще более 5 тысяч рублей, а повторная попытка и вовсе лишила парня 10 тысяч рублей. Самое примечательное, что билеты в театр купить ему так и не удалось.

Полицейские выяснили, что молодой человек пытался приобрести билеты на сайте-двойнике. Мошенники поменяли в его названии несколько букв и покупатель просто не заметил отличия.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия обращает внимание граждан: при онлайн-покупке товара или услуги используйте только официальный сайт компании, а также старайтесь оплачивать услугу или товар только после их получения.