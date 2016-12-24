В Мордовии лесничему дали шесть лет за взятку

Репортер

По информации прокуратуры Мордовии, суд вынес обвинительный приговор лесничему   Старошайговского участка за полученные им еще пять лет назад взятки. Как указывается в уголовном деле,  в период с сентября 2016-го по январь 2017 года он получил от индивидуального предпринимателя за незаконные действия, связанные с незаконной рубкой последним лесных насаждений, взятки на общую сумму 557 тысяч рублей.    

Приговором суда  мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функцией представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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