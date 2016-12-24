Мазову и Гришину суд продлил ранее избранные меры пресечения

Ленинский суд Саранска продлил ранее избранные меры пресечения для бывшего первого заместителя Председателя Правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ 45-летнего Владимира Мазова и 46-летнего Алексея Гришина.

Мазов и его адвокат в суде возражали против продления срока содержания под домашним арестом и просили об изменении меры пресечения на более мягкую, например, как у Гришина - запрет определённых действий.

Второй фигурант дела о продаже в собственность Республики Мордовия «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости с нынешним своим статусом был согласен, и менять ничего не просил.

В итоге по решению суда Мазов так и остался под домашним арестом, а Гришин – с запретом определённых действий. Эти меры пресечения будут действовать до 28 сентября 2021 года включительно.

Несколько слов о махинации, за которую судят известные персоны. По данным следствия, они причастны к похищению бюджетных средств в особо крупном размере. В собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность Корпорации развития РМ) был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи он ушел за 271 миллион рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию, в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость в 271 миллион рублей - в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ, оплатившей столь «удачную» покупку. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!

Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решал вопрос о сомнительном приобретении экспоцентра за бюджетные деньги именно с Владимиром Мазовым. И решил его весьма удачно для банка.