Мазову и Гришину суд продлил ранее избранные меры пресечения

13 стволов в тайнике
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Ленинский суд Саранска продлил ранее избранные меры пресечения для бывшего первого заместителя Председателя Правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ 45-летнего Владимира Мазова и 46-летнего Алексея Гришина.
Мазов и его адвокат в суде возражали против продления срока содержания под домашним арестом и просили об изменении меры пресечения на более мягкую, например, как у Гришина - запрет определённых действий.
Второй фигурант дела о продаже в собственность Республики Мордовия «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости с нынешним своим статусом был согласен, и менять ничего не просил.
В итоге по решению суда Мазов так и остался под домашним арестом, а Гришин – с запретом определённых действий. Эти меры пресечения будут действовать до 28 сентября 2021 года включительно.
Несколько слов о махинации, за которую судят известные персоны. По данным следствия, они причастны к похищению бюджетных средств в особо крупном размере. В собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность Корпорации развития РМ) был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи он ушел за 271 миллион рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.
До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию, в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость в 271 миллион рублей - в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ, оплатившей столь «удачную» покупку. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!
Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решал вопрос о сомнительном приобретении экспоцентра за бюджетные деньги именно с Владимиром Мазовым. И решил его весьма удачно для банка.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации адмирала Ушакова
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей