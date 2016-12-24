Бывший сотрудник МЧС по РМ признан виновным в получении взятки

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику ГУ МЧС региона, признанному виновным в получении взятки.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году мужчина занимал должность заместителя начальника отдела организации оперативной службы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия». Соответственно, он был назначен ответственным за технический надзор по выполнению капитального ремонта ведомственных объектов. В декабре 2016 года за приемку выполненных индивидуальным предпринимателем работ замначальника отдела получил от него взятку в размере 40 тысяч рублей путем перечисления на банковскую карту.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов УЭБиПК МВД по РМ.

Приговором суда бывшему сотруднику ГУ МЧС назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.