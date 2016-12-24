Кандидаты и документы

В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах

Об этом в ходе брифинга для СМИ рассказал Председатель Центральной избирательной комиссии Мордовии Александр Косов.

На должность Главы РМ поступили документы от пяти кандидатов: от партии ЛДПР – Евгений Павлович Тюрин, от «Единой России» - Артём Алексеевич Здунов, от КПРФ – Дмитрий Викторович Кузякин, от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» – Александр Иванович Лемкин, от «Справедливой России - Патриоты – за правду» - Валерий Евгеньевич Быков. На сегодняшний день документы на регистрацию поступили от Артёма Здунова и Евгения Тюрина.

«До конца этой недели ждём документы от других кандидатов. На следующей неделе, до вторника, ЦИК РМ примет решение о регистрации кандидатов на должность Главы Мордовии», - отметил Александр Косов.

По выборам депутатов Госдумы РФ по Мордовскому одномандатному избирательному округу № 23 выдвинуто 7 кандидатов: от партии ЛДПР – Евгений Павлович Тюрин, от «Справедливой России – Патриоты - за правду» - Тимур Владимирович Гераськин, от «Единой России» - Юлия Васильевна Оглоблина, от КПРФ – Дмитрий Викторович Кузякин, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Сергей Николаевич Белов. «Новые люди» выдвинули Максима Вячеславовича Зинина, «Коммунисты России» - Александра Сергеевича Топоркова.

«Три кандидата из этого списка уже зарегистрированы - Евгений Павлович Тюрин, Тимур Владимирович Гераськин и Юлия Васильевна Оглоблина. От других кандидатов мы ждём документы в ближайшие дни. Они будут проверены, после чего также будут зарегистрированы», - сообщил руководитель ЦИК РМ.

В Госсобрание РМ седьмого созыва 4 партии выдвинули списки кандидатов по республиканскому округу и по одномандатным избирательным округам. «Единая Россия» по республиканскому списку выдвинула 117 кандидатов, 24 – по одномандатным округам, КПРФ – 87 и 23 соответственно, ЛДПР – 92 и 24 кандидата, «Справедливая Россия – за правду» - 78 и 23 кандидата. Кроме того, 14 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения по 13 округам. Всего выдвинулось 482 кандидата на 48 депутатских мандатов.

«В соответствии с законом, в настоящее время завершается проверка всех кандидатов. Мы направляем запросы в 17 ведомств. Проверяется гражданство, отсутствие судимости, налоговая задолженность и другое. После завершения всех проверок, ЦИК РМ примет решение о регистрации кандидатов», - отметил Александр Косов.

В представительные органы муниципальных образований срок выдвижения кандидатов закончился 15 июля. Возможность самовыдвижения продлится до 2 августа. В Саранске заверено комиссией кандидатов от «Единой России» - 67 человек, КПРФ – 56, ЛДПР – 58, «Справедливой России – за правду» - 49 кандидатов. По одномандатным округам – «Единая Россия» - 14, КПРФ – 14, ЛДПР – 14, «Справедливая Россия – за правду» - 13, а также 1 кандидат – в порядке самовыдвижения.

По выборам районных и сельских депутатов на 2315 мандатов выдвинуто 2503 кандидата: от «Единой России» - 2315, от КПРФ – 95, от ЛДПР – 47, «Справедливой России – за правду» - 29, 17 человек – самовыдвиженцы.

С учетом пандемии, согласно решению Центризбиркома РФ, голосование в стране продлится три дня - с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов. Можно проголосовать в помещении для голосования, также предусмотрено голосование на дому. Кроме того, для граждан, проживающих в населённых пунктах, где отсутствует помещение для голосования и затруднено транспортное сообщение, направится выездная бригада с наблюдателями. В республике таких населённых пунктов 750, где проживает около 25 тысяч избирателей. На выборах будет применяться механизм «Мобильный избиратель», который позволяет гражданам России голосовать по месту пребывания.