В школах Мордовии остаются открытыми 24 вакансии учителей иностранных языков

В Саранске прошло очередное заседание регионального правительства, на котором рассматривались вопросы подготовки школ к новому учебному году.

К 1 сентября в Мордовии необходимо подготовить 458 образовательных организаций - это школы, детские сады, учреждения профессионального и дополнительного образования. И.о. Председателя правительства республики Владимир Сидоров поручил ускорить темпы подготовки и приемки школ, уделив особое внимание противопожарной и антитеррористической защищенности объектов.

Также речь шла о кадровом обеспечении школ. Наибольшее количество вакансий открыто по следующим специальностям - учитель иностранного языка, физики, математики, русского языка и литературы. В Мордовии требуются 24 учителя иностранных языков, самая большая потребность в Саранске – 6 специалистов и Ичалковском районе – 5 преподавателей.

На заседании обсуждались также вопросы организации горячего питания в школах. И.о. премьер-министра регионального кабмина поручил проанализировать, какая часть продуктов, поставляемых в учебные заведения, закупается у местных производителей.