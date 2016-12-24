Прокуратура оштрафовала ООО «Рузканал» за сброс неочищенных канализационных стоков

В связи с размещенной в сети Интернет публикацией жителей Рузаевки о загрязнении реки Инсар, прокуратурой республики в мае этого года проведена соответствующая проверка силами территориальных органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, регионального Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

По ее результатам зафиксированы факты нарушения ООО «Рузканал» санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, сброса неочищенных канализационных стоков на рельеф местности с последующим их попаданием в реку Инсар.

В целях устранения нарушений контролирующими органами директору ООО «Рузканал» выданы предписания об устранении нарушений закона.

В связи с неисполнением ООО «Рузканал» требований выданного Роспотребнадзором предписания, 20.07.2021 в суд направлено исковое заявление о понуждении ликвидировать образовавшеюся аварию на канализационных сетях, которое находится на рассмотрении.

За неисполнение ООО «Рузканал» выданного региональным Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования предписания в отношении него возбуждено дело по ст. 19.5 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

Как сообщает прокуратура республики, по постановлениям территориального подразделения Управления Роспотребнадзора по РМ на руководство предприятия и ответственных чиновников наложены штрафы, общая сумма которых составила 180 тысяч рублей.

Росприроднадзором рассчитан ущерб, причинённый почвам в результате сброса канализационных стоков, который составил более 370 тысяч рублей. Виновнику направлено уведомление о возмещении причиненного ущерба в добровольном порядке. В случае отказа ООО «Рузканал» от добровольного возмещения ущерба будет рассмотрен вопрос о его взыскании в судебном порядке.