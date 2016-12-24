В Мордовии в этом году будет расселено 830 человек из 85 аварийных домов

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 26 июля провел совещание с членами Правительства по вопросам работы с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Одно из ключевых направлений взаимодействия республики с государственной корпорацией - переселение граждан из аварийного жилья. В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019-2024 годах предполагается переселить 418 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, в которых проживает более 5 тысяч человек. В 2021 году будет расселено 830 человек из 85 домов.

Две недели назад на заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрена заявка Республики Мордовия на ускоренную реализацию действующей программы переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Если ранее предполагалось завершить их расселение к 1 сентября 2025 года, то теперь, в соответствии с условиями нового соглашения, - до конца 2023 года. Общая сумма финансовой поддержки Фонда составит почти 2 млрд. рублей.

До конца 2022 года будет переселено 1,3 тысячи человек, в 2023 году - 1,5 тысячи.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по энергоэффективному капитальному ремонту, замены лифтового оборудования, модернизации коммунальной инфраструктуры - сегодня в стране порядка 70% коммунального хозяйства находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в комплексном обновлении. Напомним, что Президент страны принял решение о выделении на эти цели 150 млрд. рублей.

Также на совещании обсудили ход реконструкции канализационных сетей юго-западной части Саранска. В настоящее время работы активно ведутся, общая протяженность сетей, которые подлежат замене, - 7 километров. Завершить реконструкцию планируется до конца 2022 года.

Врио Главы республики поставил перед и.о. Председателя Правительства Мордовии Владимиром Сидоровым задачу детально отработать все направления взаимодействия республики с Фондом содействия реформированию ЖКХ.