Жительница Саранска не доехала из Москвы на родину за 40 тысяч рублей

Денежное отправление
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
32-летняя жительница Саранска так решительно стремилась сэкономить на поездке из Москвы в столицу Мордовии, что в поисках лучших вариантов потеряла 40 тысяч рублей. Девушка рассказала полицейским, что решила добираться в Саранск с попутчиками, поиском которых занялась на популярном сервисе. Увидев объявление с подходящим ей маршрутом, она написала его автору сообщение. Неизвестный представился Андреем, оценил свои услуги в 400 рублей и сообщил адрес сайта, через который можно произвести оплату поездки. Девушка заполнила форму на сайте, указав свои персональные данные и сведения о банковской карте. После этого незнакомец попросил сообщить код, пришедший ей в смс-сообщении. Несмотря на предостережение системы не разглашать пароль, попутчица сообщила его злоумышленнику, вслед за этим с ее счета были списаны все имеющиеся средства – 40 600 рублей.
В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел Саранска по данному факту проводится проверка.
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В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
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