В Саранске пройдет операция «Нетрезвый водитель»

Репортер

24 июля сотрудники Госавтоинспекции Мордовии с столице республики в очередной раз организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наряды ДПС будут нести службу на самых оживленных участках автодорог, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помните, что нарушая таким образом ПДД,  вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. А  повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением.

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