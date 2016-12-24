В Саранске пройдет операция «Нетрезвый водитель»

24 июля сотрудники Госавтоинспекции Мордовии с столице республики в очередной раз организуют оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Наряды ДПС будут нести службу на самых оживленных участках автодорог, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помните, что нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. А повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением.