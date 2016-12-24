В Лямбирском районе сотрудники ДПС задержали покупателя спиртного на угнанном автомобиле

Сотрудники ДПС в Лямбирском районе около девяти часов вечера в селе Большая Елховка обратили внимание на автомобиль марки «ВАЗ-2115». При проверке документов выяснилось, что водитель не является владельцем транспортного средства, какие-либо доверенности у него отсутствовали. Информация была передана в дежурную часть полиции.

Вскоре была установлена личность управлявшего авто мужчины. Им оказался 26-летний житель Старошайговского района, который «позаимствовал» машину у своего знакомого. Этот деятель решил прокатиться до ближайшего магазина за спиртным, но говорить приятелю ничего не стал. Воспользовавшись свободным доступом к ключам от автомобиля, он тайно укатил на нем в свой закупочный вояж.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело по статьне «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция по ней предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.