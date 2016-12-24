В Мордовии за сутки зафиксировали сразу 4 смерти от коронавируса

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По информации регионального оперативного штаба на 23 июля, за сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 47 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано сразу 4 новых летальных случая. Скончалась женщина 1960 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1975 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония.
Скончался мужчина 1978 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, тяжёлые сопутствующие заболевания. Осложнение – двусторонняя субтотатльная пневмония.
Скончалась женщина 1955г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ИБС.
За период пандемии в республике зафиксировано 23314 случаев коронавируса.
20682 человека выздоровели. 388 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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