В мордовских колониях у заключенных выросла среднемесячная зарплата

Бордель, а не массаж!
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ под председательством начальника Леонида Мустайкина прошло заседание коллегии по итогам деятельности ведомства в первом полугодии 2021 года.
На коллеги были озвучены основные показатели и обозначены главные направления работы. За 6 месяцев 2021 года на подведомственных УФСИН по РМ объектах не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, пожаров не зарегистрировано. Обстановка по медицинскому обеспечению стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.
На 17,0% увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных.
За 2021 год в ФКП образовательном учреждении № 113 и его филиалах получили рабочую профессию 3 961 человек. Все профессии входят в группу самых востребованных рабочих специальностей.
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В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
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