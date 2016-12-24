В мордовских колониях у заключенных выросла среднемесячная зарплата

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ под председательством начальника Леонида Мустайкина прошло заседание коллегии по итогам деятельности ведомства в первом полугодии 2021 года.

На коллеги были озвучены основные показатели и обозначены главные направления работы. За 6 месяцев 2021 года на подведомственных УФСИН по РМ объектах не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, пожаров не зарегистрировано. Обстановка по медицинскому обеспечению стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

На 17,0% увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных.

За 2021 год в ФКП образовательном учреждении № 113 и его филиалах получили рабочую профессию 3 961 человек. Все профессии входят в группу самых востребованных рабочих специальностей.