Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

Уголовное дело бывшего руководителя Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрия Медянкина пополнилось еще одним эпизодом, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в 2020 году Медянкин подписал фиктивные акты о приемке выполненных работ по расчистке русла реки Сеитьма в Ковылкинском районе. Министр знал, что никакой расчистки в реальности не было, но документально подтвердил эти фантомные работы. Таким образом, были похищены бюджетные денежные средства в размере более 2,5 миллионов рублей из почти 3,4 миллионов рублей, предусмотренных государственным контрактом. Теперь перечень уголовных деяний экс-министра стал длиннее на один эпизод, директора коммерческой организации, проводившей работы, привлекут к ответственности за мошенничество.

Под следствие Юрий Медянкин угодил в апреле этого года. По данным правоохранителей, в октябре 2019 года между его министерством и тольяттинской фирмой «АвтоСтрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ по документации составляла более 7,4 миллиона рублей. В 2020 году фирма отчиталась о выполненных обязательствах. Министр Медянкин подписал все принимающие документы, и «АвтоСтрой» получил из бюджета «заработанные» миллионы. Следствие располагает данными, что значительную часть работ «АвтоСтрой» фактически не произвел, а деньги за них получил - порядка 3,6 миллиона рублей. Но министр Медянкин, прекрасно зная реальное положение дел, эти мнимые работы принял как проведенные в действительности. Как видно, у махинаций Медянкина один почерк.

Также следствие считает, что «в период с февраля по декабрь 2020 года министр получил от представителей ООО «АвтоСтрой» взятку в виде оказания ему услуг на общую сумму более 190 000 рублей путем выполнения работниками фирмы землеустроительных работ на принадлежащих Медянкину и его родственникам земельных участках, расположенных на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Медянкин был уволен с государственной службы Указом Главы РМ накануне задержания. Ленинский суд Саранска по ходатайству следствия заключил бывшего министра под стражу.









