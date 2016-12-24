Саранск встречает фестиваль «Удивительный мир тишины финно-угорской культуры»

С 22 по 25 июля в Саранске впервые пройдёт Международный фестиваль «Удивительный мир тишины финно-угорской культуры». Это проект Мордовского регионального отделения Всероссийского общества глухих, который осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Помимо глухих волонтёров, в качестве добровольцев в Фестивале примут участие научные сотрудники музеев им. С.Д. Эрьзи, им. И.Д. Воронина, студенты местных вузов. В течение нескольких месяцев молодые люди дважды в неделю после работы отправлялись в клуб местного отделения общества глухих, где изучали основы русского жестового языка. Полученные знания участники курсов продемонстрировали на итоговом занятии тренинга, сдав экспресс-экзамен.

К сожалению, из-за сложной эпидемической обстановки Фестиваль вынужденно лишился приставки «международный». Гостям из десятка стран, запланировавшим приезд, оформившим визы, даже купившим билеты, пришлось остаться дома и следить за масштабным событием на расстоянии. Тем не менее, среди приезжих буду жители Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Казани, Тулы и многих других городов необъятной России.

Программа Фестиваля включает 4 дня. Участников ждёт обширная экскурсионная программа, знакомство с главными достопримечательностями Саранска и Мордовии, обилие мастер-классов, концерт и многое другое. Одним из главных событий обещает стать спортивное дружеское соревнование с национальным колоритом – Мордовские игры «Тюштянь Налксемат», которые пройдут в селе Подлесная Тавла 23 июля.

На протяжении всего времени, что будет продолжаться «Удивительный мир тишины финно-угорской культуры», глухие и слышащие волонтёры будут сопровождать гостей, оказывать им всестороннюю поддержку. А во время игр на родине знаменитого Тавлинского коня они смогут примерить на себя роль спортивных арбитров.