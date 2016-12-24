В Саранске вор на велосипеде похитил смартфон

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Полицейские Саранска устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению кражи.
По предварительным данным, 21 июля этого года около трех часов дня ловкий товарищ похитил мобильный телефон с лавочки, расположенной около дома №13 по улице Большевистская. Смартфон принадлежал зазевавшейся жительнице Саранска.
Похититель гаджета отличался мобильностью - передвигался на велосипеде, с ним находился несовершеннолетний ребенок.
Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении указанного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-84-34, 29-90-02, 38-10-94 или 102.
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