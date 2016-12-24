В Саранске водитель на «Гранте» сбил 10-летнего велосипедиста

По информации Госавтоинспекции республики, 21 июля в Саранске около шести часов вечера на улице Т.Бибиной 36-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил юного велосипедиста. 10-летний подросток пересекал проезжую часть дороги на велосипеде марки «Челенджер» перед близко движущемся транспортом. В результате ДТП несовершеннолетний доставлялся в больницу, ему оказана медицинская помощь, отпущен домой, рекомендовано наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства. Водитель автомашины трезв.