В Саранске водитель на «Гранте» сбил 10-летнего велосипедиста

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 21 июля в Саранске около шести часов вечера  на улице Т.Бибиной 36-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил юного велосипедиста. 10-летний подросток пересекал проезжую часть дороги на велосипеде марки «Челенджер» перед близко движущемся транспортом. В результате ДТП несовершеннолетний доставлялся в больницу, ему оказана медицинская помощь, отпущен домой, рекомендовано наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства. Водитель автомашины трезв.

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