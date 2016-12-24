В Саранске отряд «Поиск 13 Регион» и сотрудники МВД провели социальный эксперимент

Как сообщает МВД по РМ, сотрудники министерства совместно с руководителем Поисково-спасательного отряда «Поиск 13 Регион» Наталией Романчевой провели социальный эксперимент и убедились, что жители Саранска – неравнодушные к чужой беде люди.

Полицейские и общественники расклеили в людном месте объявление о пропаже 12-летнего мальчика, указав его приметы и телефоны, по которым можно обратиться в случае обнаружения ребенка. Сам мальчик, одетый в приметную футболку, ходил недалеко от места расклейки объявлений и изображал растерянность. Большинство граждан проходили мимо объявлений, даже не взглянув на них, другие останавливались, читали и проходили мимо мальчика. Тем не менее, за час проведения эксперимента к ребенку подошли более 20 взрослых, которые узнали его по фотографии в объявлении и предлагали свою помощь – позвонить родителям или в полицию.

В этом момент к неравнодушным гражданам выходили сотрудник МВД по РМ и член Общественного совета. Они благодарили граждан, разъясняли суть эксперимента и раздавали листовки с информацией о том, как поступать в подобных случаях.

«В текущем году на территории региона зарегистрировано 34 факта самовольного ухода несовершеннолетних из дома или социального учреждения, за 6 месяцев прошлого года их было 20, – говорит старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних капитан полиции Алексей Попов. – При пропаже или безвестном исчезновении ребенка следует не поддаваться панике, обзвонить друзей, родственников, педагогов и уточнить не пошел ли он к ним в гости, после этого незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел».

«Будьте внимательны к своим и чужим детям, – обращается ко всем взрослым руководитель отряда «Поиск 13 Регион» Наталия Романчева. – Помните, что подобное может случиться абсолютно в любой семье, а ваши бдительность и внимательность помогут избежать беды».