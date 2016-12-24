В Саранске прокуратура нашла нарушения на детских игровых площадках

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Прокуратура Пролетарского района Саранска проверила детские игровые площадки во дворах жилых домов города и нашла нарушения у двух крупных управляющих компаний - ООО «Хоум Сервис» и ООО «ЖЭК».

В нарушение требований закона 5 детских игровых площадок, расположенных у многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Хоум Сервис», не были оборудованы информационными табличками, содержащими правила их использования, на качелях применялись жесткие элементы подвеса, имелись выступающие элементы оборудования с острыми концами или кромками.

Аналогичные нарушения закона прокуратурой района выявлены на 6 детских игровых площадках обслуживаемых ООО «ЖЭК».

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района директорам ООО «Хоум Сервис» и ООО «ЖЭК» внесены 2 представления, по результатам рассмотрения которых управляющими организациями приняты необходимые меры. На игровых площадках размещена необходимая информация, выступающие элементы оборудования приведены в соответствие с нормативными требованиями.

К дисциплинарной ответственности привлечены 2 лица. Кроме того, прокуратурой района в отношении 2 должностных лиц указанных организаций возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ(нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов), которые находятся на рассмотрении.

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