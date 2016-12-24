Житель Мордовии укусил инспектора ДПС и получил год условно

По информации прокуратуры Мордовии, Торбеевский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю с. Старые Пичуры за укус инспектора. Мужчина был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

2 апреля этого года фигурант дела был остановлен сотрудниками ДПС на дороге за рулем авто. При составлении в отношении него административного материала за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения житель села повел себя неадекватно - находясь в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД, он дважды укусил инспектора в область предплечья.

Суд признал 30-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год.