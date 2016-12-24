18-летняя жительница Саранска пополнила список жертв дистанционных мошенников

По стране продолжает катиться волна дистанционных мошенничеств, погружая в долги все больше и больше доверчивых граждан. Как сообщает МВД по РМ, к полицейским Саранска обратилась 18-летняя девушка, которая лишилась более 200 тысяч рублей на ставшем уже «хрестоматийном» обмане аферистов.

По словам юной горожанки, 20 июля ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения финансовой процедуры требовалось отправиться в банк, взять заем на аналогичную сумму и перечислить деньги на так называемые резервные счета для мгновенного погашения кредита.

Девушка выполнила все рекомендации неизвестного и перевела на несколько абонентских номеров взятые в кредит 229 тысяч рублей. И только потом (!) у нее возникли сомнения, с которыми она обратилась в полицию.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.