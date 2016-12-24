Пропавшую жительницу Саранска полицейские нашли у ее знакомых в Горяйновке

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По информации МВД по РМ, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение пропавшей несколько дней назад 37-летней жительницы Пролетарского района.
20 июля в дежурную часть полиции заявление о розыске без вести пропавшей поступило от мужа женщины. Правоохранителям он сообщил, что 13 июля жена ушла из дома и не вернулась.
На розыск исчезнувшей был ориентирован личный состав отделов полиции, опрашивались родственники и друзья жительницы города. В результате ее местонахождение было установлено - все это время в добром здравии она находилась в селе Горяйновке у знакомых.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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