Пропавшую жительницу Саранска полицейские нашли у ее знакомых в Горяйновке

По информации МВД по РМ, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение пропавшей несколько дней назад 37-летней жительницы Пролетарского района.

20 июля в дежурную часть полиции заявление о розыске без вести пропавшей поступило от мужа женщины. Правоохранителям он сообщил, что 13 июля жена ушла из дома и не вернулась.

На розыск исчезнувшей был ориентирован личный состав отделов полиции, опрашивались родственники и друзья жительницы города. В результате ее местонахождение было установлено - все это время в добром здравии она находилась в селе Горяйновке у знакомых.