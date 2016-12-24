Коммунальные службы Саранска убрали упавшее дерево на ул. Полежаева

Наш город

Информация о представляющим неудобство для горожан обломившемся дереве появилась накануне вечером в одном из городских пабликов. Как говорилось в сообщении, обошлось без пострадавших, но ствол дерева с ветками перегородил тротуар, затрудняя передвижение пешеходов. Обратила внимание на проблему в комментариях под постом и председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. В итоге, администрация города оперативно отреагировала на сообщение и убрала упавшее дерево.

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