Коммунальные службы Саранска убрали упавшее дерево на ул. Полежаева

Информация о представляющим неудобство для горожан обломившемся дереве появилась накануне вечером в одном из городских пабликов. Как говорилось в сообщении, обошлось без пострадавших, но ствол дерева с ветками перегородил тротуар, затрудняя передвижение пешеходов. Обратила внимание на проблему в комментариях под постом и председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. В итоге, администрация города оперативно отреагировала на сообщение и убрала упавшее дерево.