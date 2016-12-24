Жителей Мордовии приглашают на бесплатные онлайн-кинопоказы ко Дню ВМФ

Московский Музей Победы подготовил бесплатные онлайн-кинопоказы ко Дню Военно-морского флота. В онлайн-кинотеатре «Поклонка» 25 июля зрителям покажут три историко-биографические документальные ленты, рассказывающие о людях, прославивших Военно-морской флот России.

Фильм «Адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич» снят Валентиной Рассохо-Анохиной, известным режиссером и автором десятков фильмов о моряках-подводниках и кораблестроителях. Часовая документальная лента 2019 года посвящена судьбе Героя Советского Союза, адмирала флота, Главкома ВМФ СССР Чернавина. Интернет-посетители узнают об опасных походах, сложных погружениях, длительных плаваниях подо льдом, тестировании нового оборудования и выполнения сверхсложных задач в условиях холодной войны.

Кроме того, зрители увидят еще один фильм Рассохо-Анохиной – 40-минутную ленту «Александр Маринеско» (2008). На основе подлинных документов лента расскажет о жизни, службе и судьбе советского подводника, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Александра Ивановича Маринеско. В 1945 году подводная лодка «С-13» под его командованием потопила немецкий военный транспорт «Вильгельм Густлофф». Мировая печать назвала эту атаку «Атакой века».

Фильм «Крылатые корабли Бериева» (автор сценария и режиссер Валерий Дьяченко) посвящен жизни и деятельности малоизвестного в нашей стране авиаконструктора гидросамолетов Георгия Михайловича Бериева.

Все фильмы будут демонстрироваться бесплатно на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/video/online-movie/ в течение всего 25 июля.