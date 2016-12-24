Жительница Саранска фиктивно прописала у себя в квартире двух девушек из Республики Туркменистан

Полицейские в Саранске привлекли к уголовной ответственности 36-летнюю местную жительницу, за фиктивную прописку двух девушек из Республики Туркменистан. Как установили сотрудники полиции, в апреле и июне этого года женщина в принадлежащей ей квартире фиктивно поставила на учет по октябрь и ноябрь включительно двух гражданок Республики Туркменистан (1998 и 1999 годов рождения) без намерения предоставлять данное помещение. Соответственно, две молодые особы из бывшей советской республики просто растворились на просторах нашей страны. Полицейские в настоящее время устанавливают местонахождение граждан иностранного государства.

МВД по РМ напоминает жителям региона: осуществляя фиктивную регистрацию или постановку на учет граждан, вы не только совершаете уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуете сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений или скрывающихся от розыска.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 47-77-71 или 02.