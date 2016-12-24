В столице Мордовии полицейские поймали серийного велосипедного вора

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По информации МВД региона, в Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего парня, попавшегося на присвоении прокатных велосипедов. Он обвиняется по статье «Мошенничество».
18 июля этого года в дежурную часть полиции обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о хищении у него двух велосипедов. Накануне неизвестный молодой человек взял у него в аренду двухколесную технику, но в установленное время не вернул.
В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность и местонахождение предполагаемого мошенника. Молодой человек был задержан. Свою вину он полностью признал и рассказал, что похищенное имущество сдал в ломбард, выручив за оба велосипеда 3 тысячи рублей.
Кроме того, в ходе следствия установлена его причастность к совершению аналогичного преступления - 14 июня парень путем обмана под предлогом аренды также завладел прокатным велосипедом стоимостью 27,5 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим схожим преступлениям, совершенным на территории города. Следствие продолжается.
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