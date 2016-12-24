В 2021 году в Саранске появится новое почтовое отделение

Почта России вложит более 2,6 млрд руб. в расширение и модернизацию сети отделений связи на территории страны. До конца 2021 г. компания откроет более 50 новых отделений (ОПС) и отремонтирует ещё более 1000 (более 720 городских и 280 сельских).

Новые ОПС – как городские, так и сельские – до конца года появятся в 34 регионах России. Их откроют в строящихся микрорайонах либо рядом с самыми посещаемыми отделениями Почты, где нельзя организовать дополнительные окна обслуживания. Инвестиции в открытие новых отделений превысят 470 млн руб. Новое почтовое отделение появится и в Мордовии. Оно будет открыто в микрорайоне «Юбилейный». Открытие запланировано на декабрь.

«Сеть отделений - это важнейшая точка клиентского контакта, поэтому её модернизация и расширение - наша ключевая задача на ближайшие годы, и мы продолжаем в неё инвестировать. Мы хотим максимально улучшить клиентский опыт: обеспечить быстрое обслуживание, сократить очереди, сделать отделения ещё ближе к дому, повысить доступность для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья», - прокомментировал генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.