В Саранске за смертельную расправу над сожительницей мужчину отравили в «психушку»

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В Саранске 28-летний местный житель отправится на принудительное медицинское лечение за смертельное избиение сожительницы. В суде он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.
Следствием установлено, что в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на бытовой почве избил 30-летнюю сожительницу. Через некоторое время пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.
В рамках расследования уголовного дела следователем была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам эксперта мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В результате суд освободил фигуранта дела от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера.
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