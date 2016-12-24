В Саранске за смертельную расправу над сожительницей мужчину отравили в «психушку»

В Саранске 28-летний местный житель отправится на принудительное медицинское лечение за смертельное избиение сожительницы. В суде он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей.



Следствием установлено, что в декабре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на бытовой почве избил 30-летнюю сожительницу. Через некоторое время пострадавшая была доставлена в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.



В рамках расследования уголовного дела следователем была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам эксперта мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В результате суд освободил фигуранта дела от уголовной ответственности и применил в отношении него принудительные меры медицинского характера.