В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Маячок»

В ходе проведения рейдовых мероприятий автомобиль ДПС двигался по городу с включенным звуковым и световым сигналами. Согласно действующему законодательству, при приближении автомобиля, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспорта. Однако, некоторые автолюбители пренебрегают данным правилом и продолжают движение. Тем самым они создают помеху для проезда пожарного автомобиля, автомобиля скорой медицинской помощи или полиции. За час операции инспекторами ДПС в отношении нарушителей было составлено три протокола, по которым предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от 3 месяцев до 1 года или штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает: если вы во время движения услышали звук сирены, необходимо принять вправо, остановиться и пропустить спецавтомобиль. Это же правило распространяется и на проезд перекрестков: вне зависимости от сигнала светофора автомобиль с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом должен проехать первым. Если зеленый сигнал светофора загорелся для пешеходов, они также обязаны пропустить автомобили специального назначения, нельзя выходить в этот момент на проезжую часть.