В Саранске прошла антинаркотическая акция «Чистый город! Здоровый город!»

В Саранске с участием правоохранителей и активистов общественных организаций прошла профилактическая акция «Чистый город! Здоровый город!». В ходе мероприятий были обследованы фасады зданий и строений, расположенных на территории города. Все обнаруженные граффити-надписи наркорекламы, в том числе содержащие адреса сайтов и номера в мессенджерах, были ликвидированы.

Сотрудники органов правопорядка напоминают, что авторам подобных надписей на городских стенах грозит штраф до пяти тысяч рублей за пропаганду наркотиков или уголовная ответственность, если надпись появится на памятнике культурного наследия.

Подобные профилактические мероприятия на территории Мордовии проводятся регулярно. И как отмечают организаторы, внести свой вклад в это дело может каждый, ведь бороться с опасной рекламой эффективнее сообща.

Полицейские рекомендуют всем, у кого есть какая-либо информация о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов, сообщить в дежурную часть МВД по Республике Мордовия по телефону 8(8342) 47-77-71 или 102.