В Мордовии подвели итоги операции «Нелегал – 2021»

На территории Мордовии в период с 5 по 12 июля 2021 года правоохранительные органы проводили оперативно-профилактическую операцию «Нелегал – 2021». В ходе рейдов были сделаны 540 проверок в местах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, на объектах строительства и торговли. Кроме того, в рамках операции осуществлялась отработка пассажиропотока, пребывающего в республику, а также транспортных средств на постах и маршрутах патрулирования с целью выявления лиц, причастных к организации незаконной миграции.

В результате рейдов выявлено 74 административных правонарушения. Наложено административных штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей. На основании решений Минюста России о нежелательности пребывания в России в отношении иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики, принято два решения о депортации. Уже депортированы трое иностранцев, в отношении четверых приняты решения о неразрешении въезда.