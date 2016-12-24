В Мордовии работникам санаторно-оздоровительного комплекса выплатили долги по зарплате

Репортер

Руководство санаторно-оздоровительного комплекса после вмешательства судебных приставов погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере свыше 6 млн рублей.

106 исполнительных производств о взыскании задолженности находились на исполнении в отделении судебных приставов по Рузаевскому району. К должнику был применен комплекс мер принудительного исполнения, в числе которых наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, и имущество.

В результате организация-должник изыскала денежные средства для погашения долга в полном объеме. Исполнительные производства подлежат окончанию фактическим исполнением.

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