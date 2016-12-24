В Саранске представили выставку к 80-летию начала блокады Ленинграда

Мультимедийный выставочный проект «Ленинград. Торжество духа», посвященный 80-летию начала обороны Ленинграда, представили на сайте Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина. Выставка подготовлена Музеем Победы совместно с Музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда».

Временная экспозиция открылась сразу в 24 музеях России и Белоруссии. Среди них – крупные государственные и небольшие школьные музеи от Калининграда до Хабаровска. Ее разместили как в выставочных пространствах музеев-участников проекта «Территория Победы», так и на сайтах учреждений в электронном виде.

В экспозиции собраны оцифрованные документы, фотографии и художественные произведения, которые познакомят с одной из самых трагических и вместе с тем героических страниц истории Великой Отечественной войны – блокадой Ленинграда. Более 80 раритетов из своих фондов представил Музей Победы.

Разделы выставки расскажут, как в городе на Неве было налажено производство военной техники и оружия. Посетители узнают о культурной и научной жизни блокадного города - работе Публичной библиотеки и Театра музыкальной комедии, художественных выставках и концертах, спортивных мероприятиях, деятельности образовательных, научно-исследовательских учреждений и многое другое.

Среди наиболее интересных экспонатов – продовольственная карточка на сахар 1943 года, фотографии, рассказывающие о буднях простых ленинградцев: очередях за хлебом, уборке снега, концерте на набережной и другие.

Международный проект «Территория Победы» направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.