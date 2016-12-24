Водитель «пятнадцатой» устроил в Саранске тройное ДТП

По информации республиканской Госавтоинспекции, 17 июля в Саранске произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. В 17:40 на улице Победы 34-летний молодой за рулем «ВАЗ-2115», лишенный права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял неудачную попытку обгона с правой стороны попутного автомобиля. В результате произошло столкновение с движущимся впереди «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего молодого человека. От удара сзади «четырнадцатую» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль «Сузуки Лиана». В свою очередь, машина «гонщика» влетела в световую опору. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров «ВАЗ-2115» и водитель «ВАЗ-2114» - пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Водители «четырнадцатой» и «Сузуки Лиана» трезвые.

В отношении водителя «ВАЗ-2115» были составлены административные материалы за нарушение правил расположения авто на проезжей части дороги, повреждение дорожных сооружений, управление без страхового полиса, управление автомобилем будучи лишенным прав в состоянии опьянения. Также собран материал для уголовного преследования по соответствующей статье УК РФ.