В Саранске выдали предписания о демонтаже рекламных конструкций

Как сообщает мэрия Саранска, в субботу и в воскресенье во время обходов городских территорий Петр Тултаев высказал ряд замечаний о ненадлежащем содержании рекламных конструкций и фасадов зданий. И уже в понедельник Директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов доложил о проделанной работе в этом направлении.



«Обходы по выявлению недостатков в этой сфере ведем постоянно. За прошедшую неделю по результатам мониторинга улиц Васенко, Советская и Пролетарская выдано 18 предписаний об устранении повреждений фасадов. Также выдано 21 предписание во время обходов улицы Полежаева. Проведены рейды по улице Богдана Хмельницкого на предмет выявления самовольной рекламы. Выдали 6 предписаний о необходимости демонтажа рекламных конструкций», - сообщил Антон Толкунов.



Глава города отметил, что рекламные конструкции должны устанавливаться согласно выданным разрешениям, в противном случае они будут демонтированы.