В Саранске выдали предписания о демонтаже рекламных конструкций

С картой «Мир»
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
Как сообщает мэрия Саранска, в субботу и в воскресенье во время обходов городских территорий Петр Тултаев высказал ряд замечаний о ненадлежащем содержании рекламных конструкций и фасадов зданий. И уже в понедельник Директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов доложил о проделанной работе в этом направлении.
«Обходы по выявлению недостатков в этой сфере ведем постоянно. За прошедшую неделю по результатам мониторинга улиц Васенко, Советская и Пролетарская выдано 18 предписаний об устранении повреждений фасадов. Также выдано 21 предписание во время обходов улицы Полежаева. Проведены рейды по улице Богдана Хмельницкого на предмет выявления самовольной рекламы. Выдали 6 предписаний о необходимости демонтажа рекламных конструкций», - сообщил Антон Толкунов.
Глава города отметил, что рекламные конструкции должны устанавливаться согласно выданным разрешениям, в противном случае они будут демонтированы.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
По сообщениям от граждан в республике задерживается каждый девятый нетрезвый водитель
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
Универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске достроят за 851 миллион рублей
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»