В Саранске полицейские поймали «музыкального вора»

Репортер

В столице Мордовии сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина бытовой техники.  На воровстве попался  50-летний житель г.Ардатов, устроивший в торговой точке своеобразную криминальную акцию - «две музыкальные колонки по цене одной».

В ходе расследования выяснилось, что 15 июля мужчина пришел в магазин бытовой техники по улице Полежаева в Саранске. С полки в торговом зале он взял музыкальную колонку и подошел к кассе. Расплатившись за товар, покупатель воспользовался ротозейством продавца и похитил другую колонку, стоимость которой составила 7 000 рублей.  С «двойной покупкой» ловкач спокойно вышел из магазина.

Задержали вора в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска по месту жительства. Похищенная колонка у него была изъята.

Подозреваемый сейчас проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

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