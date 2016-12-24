В Саранске полицейские поймали «музыкального вора»

Наркота в гипсе
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
В столице Мордовии сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина бытовой техники. На воровстве попался 50-летний житель г.Ардатов, устроивший в торговой точке своеобразную криминальную акцию - «две музыкальные колонки по цене одной».
В ходе расследования выяснилось, что 15 июля мужчина пришел в магазин бытовой техники по улице Полежаева в Саранске. С полки в торговом зале он взял музыкальную колонку и подошел к кассе. Расплатившись за товар, покупатель воспользовался ротозейством продавца и похитил другую колонку, стоимость которой составила 7 000 рублей. С «двойной покупкой» ловкач спокойно вышел из магазина.
Задержали вора в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска по месту жительства. Похищенная колонка у него была изъята.
Подозреваемый сейчас проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
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В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
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