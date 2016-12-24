В Саранске полиция разыскивает покупателя с чужой банковской картой

Репортер

В Саранске полиция устанавливает личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению кражи.

По предварительным данным, с 11 по 13 июля этого года указанный гражданин в нескольких магазинах, расположенных на территории Юго-Запада в Саранске, расплатился за товары найденной банковской картой, которая ранее была утеряна жителем Мордовии.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-84-03, 29-90-02, 38-10-94 или 102.

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