Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок на территории республики

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проверили безопасность пассажирских перевозок на территории республики. Очередное оперативно-профилактическое мероприятие прошло на минувшей неделе.

Всего за один день было составлено более ста административных материалов, по каждому из которых должностные лица и водители будут вынуждены заплатить установленные законом внушительные штрафы. Самые частые нарушения, которые были выявлены в ходе проверок – это управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена, нарушение правил применения ремней безопасности, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков, и другие.