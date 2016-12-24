Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок на территории республики

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Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии проверили безопасность пассажирских перевозок на территории республики. Очередное оперативно-профилактическое мероприятие прошло на минувшей неделе.
Всего за один день было составлено более ста административных материалов, по каждому из которых должностные лица и водители будут вынуждены заплатить установленные законом внушительные штрафы. Самые частые нарушения, которые были выявлены в ходе проверок – это управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена, нарушение правил применения ремней безопасности, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда перекрестков, и другие.
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