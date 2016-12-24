В Мордовии за полугодие пресечено 80 фактов взяточничества

МВД по РМ опубликовало сводную информацию о ситуации с преступностью в республике в первом полугодии 2021 года. Как отмечается, динамика характеризуется незначительным ростом (на 2,7%) количества зарегистрированных преступлений. Наибольшая доля приходится на дистанционные криминальные деяния с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (32,5% от общего числа).

Меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевшего, грабежей, разбойных нападений, краж, фактов неправомерного завладения транспортным средством.

Снижение регистрируемой преступности отмечается на территории Кадошкинского, Лямбирского, Инсарского, Кочкуровского, Атюрьевского, Большеигнатовского, Темниковского, Зубово-Полянского, Ковылкинского, Краснослободского, Старошайговского, Дубенского, Торбеевского, Чамзинского, Большеберезниковского и Ельниковского районов республики.

Всеми правоохранительными органами республики раскрыто 2692 преступления, в том числе 629 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Больше раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+32,0%), убийств (+16,7%), преступлений экономической направленности (+10,1%). Повысилась эффективность раскрытия преступлений, совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (+32,9%). Вместе с тем, остались нераскрытыми 1300 преступлений, 66,7% которых составляют IT-преступления.

В этот период раскрыто 5 преступлений категории «прошлых лет», совершенных организованными преступными группами либо преступным сообществом.

Из незаконного оборота изъято 26,778 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Всеми правоохранительными органами пресечено 80 фактов взяточничества. Материальный ущерб по экономическим преступлениям составил 362 млн. 168 тыс. рублей. Возмещено (с учетом наложенного ареста) 337 млн. 8 тыс. рублей или 93,1%.

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Большеберезниковского (-70,6%), Кадошкинского (-50,0%), Ардатовского (-47,4%), Инсарского (-44,4%), Темниковского (-44,4%), Ичалковского (-43,8%), Кочкуровского (-42,9%), Ромодановского (-40,0%), Дубенского (-25,0%), Большеигнатовского (-30,0%), Зубово-Полянского (-15,9%), Краснослободского (-12,5%), Ковылкинского (-12,0%) и Чамзинского (-9,3%) муниципальных районов республики, а также в Пролетарском (-6,9%) и Ленинском (-5,2%) районах Саранска.

В то же время, в общественных местах совершено 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 изнасилования и 4 разбойных нападения.

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 39,3%. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 33 (-34,0%) и получили телесные повреждения 325 (-42,6%) человек.

Сократилось количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, в результате которых погибло 4 и получили ранения 48 человек.

Отмечается снижение на 24,2% числа ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Вместе с тем, в результате ДТП погиб один ребенок.