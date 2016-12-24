Похитивших 2 миллиона рублей в Ковылкино чиновника и предпринимателя отправили в СИЗО

Серийный «маньяк»
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Как сообщает Следственный комитет по РМ, судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику одного из отделов Администрации города Ковылкино и индивидуальному предпринимателю. В зависимости от роли каждого они подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге.
По данным следствия, в 2020 году администрация города Ковылкино проводила электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории – «Парк патриотов» в рамках реализации программы по формированию современной городской среды. В результате победителем электронного аукциона был признан индивидуальный предприниматель, победа которого была обеспечена находящимся с ним в преступном сговоре начальником отдела администрации города. В целях хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере работы по благоустройству парка проводились в объеме и по качеству, не соответствующим проектно-сметной документации и муниципальному контракту.
Кроме того, применялись не сертифицированные товары и материалы, а также оборудование, изготовленное кустарным способом, используемые материалы заменялись на более дешевую продукцию, не подлежащую применению при данных работах. На основании фиктивных актов о приемке выполненных работ оплата по муниципальному контракту была произведена в полном объеме в сумме более 19,8 млн.рублей. При этом в отчетные документы были включены работы, которые не выполнялись, и использованное несертифицированное оборудование всего на сумму около 2 миллионов рублей. Указанные денежные средства были соучастниками похищены. Стоит отметить, что работы по благоустройству территории в полном объеме не выполнены до настоящего времени.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
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