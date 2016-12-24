В Лямбирском районе соцзащита осталась в стороне от проблем неблагополучной семьи

Прокуратура Лямбирского района проверила работу местного учреждения социальной защиты и выявила формальный подход в работе с одной из неблагополучных семей.

Мать семейства, в котором воспитываются 4 ребенка, в этом году дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних. Ее дочь, 2005 года рождения, поставлена на профилактический учет за совершение кражи. В сентябре 2019 года несовершеннолетней была предпринята попытка суицида путем отравления.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лямбирского признала эту семью находящейся в социально опасном положении. Вместе с тем, учреждением профилактическая работа с семьей не проводилась - обследование условий жизни несовершеннолетних специалистами учреждения не сделано, социальный паспорт семьи не разработан и т.д. Такое бездействие может негативно сказаться на сложившейся обстановке в семье, привести к ухудшению условий жизни несовершеннолетних, а также способствует совершению ими правонарушений.

По результатам проверки директору учреждения внесено 1 представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Выявленные нарушения законодательства устранены в полном объеме.