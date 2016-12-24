В Мордовии по подозрению в мошенничестве задержали чиновника администрации Ковылкинского района

«За прошлое надо платить!!!»
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступления и противодействии коррупции МВД по РМ по подозрению в совершении мошенничества задержаны начальник одного из отделов администрации Ковылкинского района и индивидуальный предприниматель.
Как установлено оперативниками, в период с 4 августа по 2 декабря 2020 года чиновник вступил в преступный сговор со своим знакомым индивидуальным предпринимателем. В дальнейшем был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Патриотов» в городе Ковылкино. При этом фактический объем произведенных работ не соответствовал проектно-сметной документации и превышал их стоимость на 2 000 000 рублей. Так, при составлении контракта были умышленно сокращены затраты на работу и материалы.
В настоящее время по материалам УЭБиПК МВД по возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».
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В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
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