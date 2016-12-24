21-22 августа пройдёт фестиваль «Летний театральный сезон в Темникове»

На средства гранта Российского Фонда культуры в рамках национального проекта «Культура» региональная Ассоциация народов России и Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева планируют показать два спектакля, в том числе «Алёну Арзамасскую», и концертные программы на площадке под открытым небом в центре Темникова.

Директор театра Владимир Шарапов, заместитель директора Дмитрий Вишняков, балетмейстер-постановщик спектакля Наталья Атитанова, руководитель литературно-драматической части театра Юрий Кондратенко поделились планами и ознакомились «со сценой». Основным фоном спектакля будет естественный вид города с купеческими домами, а единственной декорацией - изба, которую установят в центре улицы, где по сценарию будет «сожжена» Алёна Арзамасская.