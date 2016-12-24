Жители Мордовии за полгода «заработали» на сдаче оружия 63 тысячи рублей

Управление Росгвардии по Мордовии напоминает, что на территории региона продолжается совместная с республиканским МВД профилактическая акция «Оружие-2021»

В рамках акции жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

За 6 месяцев проведения на территории региона-13 профилактической акции «Оружие 2021», гражданами на возмездной основе сданы: 21 единица незаконно хранящегося оружия и 276 штук патронов. По 21 заявлению граждан в текущем году осуществлена процедура выплаты денежных средств в размере 63 тысячи 106 рублей.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.