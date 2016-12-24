В колонию Мордовии этапировали осужденного на 9 лет студента из Техаса

По информации федеральных СМИ, осужденного в России на 9 лет студента из США этапировали в колонию Мордовии. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года студент из Техаса Тревор Рид этапирован в мордовскую колонию из столичного СИЗО-5», — сказал Алексей Мельников.

По версии следствия, в августе 2019 года Гражданин США Тревор Рид в Москве напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Американец утверждал, что ничего не помнит о произошедшем. Его признали виновным по статье применение в отношении представителя власти опасного для жизни и здоровья насилия.

В пресс-службе УФСИН России по РМ РБК сообщили, что пока не имеют никакой информации.



