В колонию Мордовии этапировали осужденного на 9 лет студента из Техаса

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По информации федеральных СМИ, осужденного в России на 9 лет студента из США этапировали в колонию Мордовии. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
«Осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года студент из Техаса Тревор Рид этапирован в мордовскую колонию из столичного СИЗО-5», — сказал Алексей Мельников.
По версии следствия, в августе 2019 года Гражданин США Тревор Рид в Москве напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Американец утверждал, что ничего не помнит о произошедшем. Его признали виновным по статье применение в отношении представителя власти опасного для жизни и здоровья насилия.
В пресс-службе УФСИН России по РМ РБК сообщили, что пока не имеют никакой информации.
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Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
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